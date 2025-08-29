Рязань
Россиян предупредили о штрафах до 3 миллионов рублей за сбор некоторых грибов
По словам юриста, даже если случайно срезать корзину краснокнижных видов, взыскание может составить до 5 тысяч рублей. При умышленном сборе и дальнейшей продаже грозит максимальный штраф и до 4 лет лишения свободы. Также нельзя собирать наркосодержащие грибы и отправляться на «тихую охоту» на особо охраняемые природные территории.

Россиян предупредили о штрафах до 3 миллионов рублей за сбор некоторых грибов. Об этом сообщает «Газета. ру» со ссылкой на юриста Илью Русяева.

По его словам, даже если случайно срезать корзину краснокнижных видов, взыскание может составить до 5 тысяч рублей.

При умышленном сборе и дальнейшей продаже грозит максимальный штраф и до 4 лет лишения свободы.

Также нельзя собирать наркосодержащие грибы и отправляться на «тихую охоту» на особо охраняемые природные территории.