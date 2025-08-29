Рязань
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
5 часов назад
653
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
1 976
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
28 августа 12:07
940
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 870
Все публикации →
Российский рубль начал снижаться после стремительного роста
На внебиржевом рынке в пятницу днем российский рубль изменил направление и начал умеренно снижаться после агрессивного роста в утренние часы. Об этом пишет РИАМО. По данным старшего трейдера УК «Альфа-Капитал» Владислава Силаева, доллар США подорожал на 0,38% и достиг отметки 80,33 рубля, в то время как евро также увеличился на 0,38%, составив 93,71 рубля. На Московской бирже китайский юань поднялся на 0,32%, достигнув уровня 11,2745 рубля. Силаев отметил, что рынок немного увлекся утренними положительными настроениями по отношению к рублю, но теперь ищет точку равновесия. Он подчеркнул, что без значительных изменений в геополитической ситуации рублю будет сложно продолжать укрепляться.

