Российский рубль начал снижаться после стремительного роста

На внебиржевом рынке в пятницу днем российский рубль изменил направление и начал умеренно снижаться после агрессивного роста в утренние часы. Об этом пишет РИАМО. По данным старшего трейдера УК «Альфа-Капитал» Владислава Силаева, доллар США подорожал на 0,38% и достиг отметки 80,33 рубля, в то время как евро также увеличился на 0,38%, составив 93,71 рубля. На Московской бирже китайский юань поднялся на 0,32%, достигнув уровня 11,2745 рубля. Силаев отметил, что рынок немного увлекся утренними положительными настроениями по отношению к рублю, но теперь ищет точку равновесия. Он подчеркнул, что без значительных изменений в геополитической ситуации рублю будет сложно продолжать укрепляться.

Ожидается, что 12 сентября Банк России может снизить стоимость кредитования на 1%, что может оказать влияние на курс рубля. В случае более значительного снижения ставки, рубль может столкнуться с дальнейшим падением.

По словам эксперта, в ближайшее время доллар США останется в диапазоне 80-81 рубль, евро — 93-94 рубля, а юань — около 11,27 рубля.