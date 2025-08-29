Под Рязанью произошла авария с большегрузами
ДТП случилось на трассе М5. На кадрах видно, что на обочине остановились три фуры. Сколько именно из них столкнулись между собой — неизвестно. На месте работали инспекторы ДПС. «В сторону Москвы, вероятно, не успели затормозить», — говорится в посте. Официальная информация не поступала.
