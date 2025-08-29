Общественное пространство Авито Услуг в парке Горького посетили более 50 тысяч человек

Авито Услуги организовали летнее пространство для отдыха и общения в московском парке Горького. За месяц работы площадку посетили более 50 тысяч жителей и гостей столицы, сообщили в пресс-службе компании.

Пространство работало в рамках фестиваля «Лето в Москве». По будням гости могли не только общаться, но и проходить квесты и играть в игры. В выходные проходили мастер-классы по зумбе и йоге от профессиональных инструкторов с платформы. Помимо этого, гостям была доступна глиттер-станция от Авито Красоты.

Также в рамках площадки для начинающих предпринимателей прошел проект «Бизнес-упаковка». В качестве наставников выступили старший управляющий директор компании Артем Кумпель, медиаперсона Ирена Понарошку, предприниматель Александр Сысоев и комик Александр Ваш.

В рамках проекта состоялся конкурс бизнес-идей, где эксперты оценили шесть лучших проектов. Участие приняли больше 30 участников офлайн. Победительницей стала предпринимательница из Новосибирска с проектом бренда соединителей для деревянной мебели Seven Crabs.