На улицах Рязани образовались «пятничные» пробки
Вечером в пятницу, 29 августа, Рязань встала в восьмибалльные пробки. Заторы образовались улицах Дзержинского, Горького, Ленина, Есенина, Введенской, Новой, Грибоедова, Соборной, Семинарской. Также проезд затруднен на Первомайском проспекте, Московском, Касимовском шоссе, Северной окружной.
