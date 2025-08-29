На нескольких улицах Рязани отключили холодную воду
На нескольких улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщил «Водоканал».
Из-за аварийно-восстановительных работ на водопроводе 29 августа до 15:30 ресурса не будет по адресам:
- ул. Библиотечная, д.23-52;
- ул. Интернатская, д. 1-49;
- ул. Речная, д. 1-47;
- ул. Советская, д.1а (ГАУ РО СШОР Академия единоборств), 5-156.