На 81-м году жизни ушел известный театральный деятель Игорь Николаев
Также Николаев оставил след в кинематографе, сыграв роли в фильмах «Свадьба» (1981) и «Сильное чувство», основанном на произведении Ильфа и Петрова.