На 81-м году жизни ушел известный театральный деятель Игорь Николаев

На 81-м году жизни скончался известный режиссер, актер, художник и философ Игорь Николаев (Калинаускас). Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на источник. Игорь Николаев родился 7 февраля 1945 года в Новгороде. Его творческий путь начался в Государственном театральном училище имени Щукина, где он впервые проявил себя как режиссер. С 1970 по 1984 год Николаев работал в театрах различных городов, включая Астрахань, Владикавказ, Минск и Вильнюс, а также основал несколько театральных студий. За свою карьеру он поставил около 70 спектаклей, среди которых такие значимые работы, как «Арена» Фридберга, «Феномены» Горина, «Негде в тридевятом царстве», «Дракон» Шварца, «Юродия» по мотивам Достоевского и «Почему мы не в Витенберге?» по шекспировскому «Гамлету».

