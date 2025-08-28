Жителям Центральной России пообещали возвращение июльской погоды
По словам Вильфанда, теплый воздух из Турции и Ближнего Востока принесет в центр европейской России июльскую погоду на выходных. Отмечается, что в столице в субботу, 30 августа, днем температура воздуха повысится до +25 градусов, ночью столбики термометров покажут отметки +15 градусов. Днем в воскресенье, 31 августа, прогнозируется 26-28 градусов. По словам Вильфанда, такая температура будет на шесть-семь градусов выше климатической нормы конца августа и на два градуса выше средней температуры в самый теплый период года в июле.
