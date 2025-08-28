Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 28
18°
Птн, 29
20°
Сбт, 30
27°
ЦБ USD 80.44 -0.09 28/08
ЦБ EUR 93.34 -0.03 28/08
Нал. USD 80.06 / 80.00 28/08 09:20
Нал. EUR 94.00 / 94.50 28/08 09:20
Новости
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 233
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 666
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
2 613
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 658
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Жителям Центральной России пообещали возвращение июльской погоды
По словам Вильфанда, теплый воздух из Турции и Ближнего Востока принесет в центр европейской России июльскую погоду на выходных. Отмечается, что в столице в субботу, 30 августа, днем температура воздуха повысится до +25 градусов, ночью столбики термометров покажут отметки +15 градусов. Днем в воскресенье, 31 августа, прогнозируется 26-28 градусов. По словам Вильфанда, такая температура будет на шесть-семь градусов выше климатической нормы конца августа и на два градуса выше средней температуры в самый теплый период года в июле.

Жителям Центральной России пообещали возвращение июльской погоды. Об этом РИА Новости 28 августа рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам специалиста, теплый воздух из Турции и Ближнего Востока принесет в центр европейской России июльскую погоду на выходных.

Отмечается, что в столице днем в субботу, 30 августа, температура воздуха повысится до +25 градусов, ночью столбики термометров покажут отметки +15 градусов.

Днем в воскресенье, 31 августа, прогнозируется 26-28 градусов.

Как отметил Вильфанд, такая температура будет на шесть-семь градусов выше климатической нормы конца августа и на два градуса выше средней температуры в самый теплый период года в июле.