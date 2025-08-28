В Уфе сильный ветер перевернул батут с детьми, пострадали пятеро
Отмечается, что конструкция опрокинул сильный ветер во дворе дома в районе Затон. По данным канала, всего пострадали пятеро человек, трое из них — дети. Несовершеннолетних госпитализировали.
В Уфе сильный ветер перевернул батут с детьми, пострадали пятеро. Об этом сообщили в Telegram-канале «Mash».
Видео: Telegram-канал «Mash»