В Рязанском районе молодой человек угнал «Жигули» и попал ДТП

54-летняя жительница села Дашки-2 Рязанского района рассказала, что к ней пришел 26-летний житель соседней деревни. Гость предложил выпить. Во время застолья женщина вышла в соседнюю комнату, а когда вернулась, то приятеля уже не было. Через время хозяйка заметила, что у нее угнали автомобиль ВАЗ-2107. Полицейские начали разыскивать злоумышленника и увидели на улице села пропавшие «Жигули». Машина врезалась в бетонный блок. В салоне никого не было. Позже молодого человека нашли на окраине села. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ, по которой грозит до пяти лет тюрьмы.

54-летняя жительница села Дашки-2 Рязанского района рассказала, что к ней пришел 26-летний житель соседней деревни. Гость предложил выпить.

Во время застолья женщина вышла в соседнюю комнату, а когда вернулась, то приятеля уже не было. Через время хозяйка заметила, что у нее угнали автомобиль ВАЗ-2107.

Полицейские начали разыскивать злоумышленника и увидели на улице села пропавшие «Жигули». Машина врезалась в бетонный блок. В салоне никого не было.

Позже молодого человека нашли на окраине села.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ, по которой грозит до пяти лет тюрьмы.