В Рязанском районе молодой человек угнал «Жигули» и попал ДТП

Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
1 час назад
335
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
3 часа назад
172
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 360
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 699
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
54-летняя жительница села Дашки-2 Рязанского района рассказала, что к ней пришел 26-летний житель соседней деревни. Гость предложил выпить. Во время застолья женщина вышла в соседнюю комнату, а когда вернулась, то приятеля уже не было. Через время хозяйка заметила, что у нее угнали автомобиль ВАЗ-2107. Полицейские начали разыскивать злоумышленника и увидели на улице села пропавшие «Жигули». Машина врезалась в бетонный блок. В салоне никого не было. Позже молодого человека нашли на окраине села. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ, по которой грозит до пяти лет тюрьмы.

В Рязанском районе мужчина угнал «Жигули» и попал ДТП. Об этом сообщила 28 августа пресс-служба УМВД по региону.

54-летняя жительница села Дашки-2 Рязанского района рассказала, что к ней пришел 26-летний житель соседней деревни. Гость предложил выпить.

Во время застолья женщина вышла в соседнюю комнату, а когда вернулась, то приятеля уже не было. Через время хозяйка заметила, что у нее угнали автомобиль ВАЗ-2107.

Полицейские начали разыскивать злоумышленника и увидели на улице села пропавшие «Жигули». Машина врезалась в бетонный блок. В салоне никого не было.

Позже молодого человека нашли на окраине села.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ, по которой грозит до пяти лет тюрьмы.