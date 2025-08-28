Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 28
18°
Птн, 29
19°
Сбт, 30
26°
ЦБ USD 80.44 -0.09 28/08
ЦБ EUR 93.34 -0.03 28/08
Нал. USD 80.50 / 80.00 28/08 14:20
Нал. EUR 93.86 / 94.50 28/08 14:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
1 час назад
335
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
3 часа назад
172
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 360
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 699
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязанской области высадят около миллиона сеянцев сосны
Работы по восстановлению лесов пройдут в 2025 году на площади более 3600 гектаров. Большая их часть уже выполнена минувшей весной, осенью планируется посадить 243 гектара нового леса. Все необходимые материалы для этих мероприятий предоставлены. Кроме того, осенью регион присоединится к седьмому этапу Всероссийской акции «Сохраним лес».

В Рязанской области высадят около миллиона сеянцев сосны. Об этом сообщило региональное минприроды.

Работы по восстановлению лесов пройдут в 2025 году на площади более 3600 гектаров. Большая их часть уже выполнена минувшей весной, осенью планируется посадить 243 гектара нового леса. Все необходимые материалы для этих мероприятий предоставлены.

Кроме того, осенью регион присоединится к седьмому этапу Всероссийской акции «Сохраним лес».