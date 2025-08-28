В Рязанской области высадят около миллиона сеянцев сосны
В Рязанской области высадят около миллиона сеянцев сосны. Об этом сообщило региональное минприроды.
Работы по восстановлению лесов пройдут в 2025 году на площади более 3600 гектаров. Большая их часть уже выполнена минувшей весной, осенью планируется посадить 243 гектара нового леса. Все необходимые материалы для этих мероприятий предоставлены.
Кроме того, осенью регион присоединится к седьмому этапу Всероссийской акции «Сохраним лес».