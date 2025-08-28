В Рязанской области произошло ДТП с участием мотоцикла
Авария случилась 28 августа на улице Пролетарской в Касимове. Столкнулись автомобиль «Рено» и мотоцикл. Машина после аварии получила механические повреждения — у нее оторвался бампер. О пострадавших не сообщается. Официальная информация уточняется.
Фото: Telegram-канал «Автоклуб Касимов»