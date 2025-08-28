В Рязанской области мужчина украл металлолом, чтобы купить спиртное
В селе Муравлянка Сараевского района мужчина украл металлолом, чтобы купить спиртное. Об этом 28 августа сообщает ИД «Пресса».
Отмечается, что 61-летний злоумышленник залез в нежилой дом и вынес оттуда два старых неисправных велосипеда и остов от железной кровати. Затем сдал все это в пункт приема металлолома и на вырученные деньги купил спиртное и закуску.
Мужчину задержали полицейские. Ранее его привлекали к ответственности за кражи.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы.