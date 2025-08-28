Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 28
18°
Птн, 29
21°
Сбт, 30
27°
ЦБ USD 80.29 -0.15 29/08
ЦБ EUR 93.49 0.15 29/08
Нал. USD 80.05 / 80.00 28/08 18:30
Нал. EUR 93.70 / 94.50 28/08 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
5 часов назад
689
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
7 часов назад
268
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 453
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 724
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани разработают программу по благоустройству дворов
В Рязани разработают программу по благоустройству дворов. Об этом сообщил губернатор Павле Малков на своем прямом эфире 28 августа. «Сделаем также, как с дорогами, чтобы каждый видел свой двор, будем искать средства и участвовать в них. Но надо понимать, что ресурсы ограничены, надо начинать с тех дворов, где проживает больше всего людей», — отметил Малков. Он также сообщил, что уже в этом году 24 двора благоустраивают. Заявки продолжают поступать.

В Рязани разработают программу по благоустройству дворов. Об этом сообщил губернатор Павле Малков на своем прямом эфире 28 августа.

«Сделаем также, как с дорогами, чтобы каждый видел свой двор, будем искать средства и участвовать в них. Но надо понимать, что ресурсы ограничены, надо начинать с тех дворов, где проживает больше всего людей», — отметил Малков.

Он также сообщил, что уже в этом году 24 двора благоустраивают. Заявки продолжают поступать.

Фото: Администрация Рязани