В Рязани разработают программу по благоустройству дворов
В Рязани разработают программу по благоустройству дворов. Об этом сообщил губернатор Павле Малков на своем прямом эфире 28 августа. «Сделаем также, как с дорогами, чтобы каждый видел свой двор, будем искать средства и участвовать в них. Но надо понимать, что ресурсы ограничены, надо начинать с тех дворов, где проживает больше всего людей», — отметил Малков. Он также сообщил, что уже в этом году 24 двора благоустраивают. Заявки продолжают поступать.
В Рязани разработают программу по благоустройству дворов. Об этом сообщил губернатор Павле Малков на своем прямом эфире 28 августа.
«Сделаем также, как с дорогами, чтобы каждый видел свой двор, будем искать средства и участвовать в них. Но надо понимать, что ресурсы ограничены, надо начинать с тех дворов, где проживает больше всего людей», — отметил Малков.
Он также сообщил, что уже в этом году 24 двора благоустраивают. Заявки продолжают поступать.
Фото: Администрация Рязани