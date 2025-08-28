В Рязани по поручению губернатора проверят места, где по ночам шумят дрифтеры

Рязанка пожаловалась на шум около ТРЦ «Премьер» а также на фейерверки в комментариях под постом с прямым эфиром губернатора. «Проведем проверки. Будем действовать в рамках законодательства», сообщил Павел Малков.