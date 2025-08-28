В Рязани на территории Станкозавода жгут мусор
В Рязани на территории Станкозавода жгут мусор. Об этом сообщили в телеграм-канале «Рязань. Происшествия». По словам автора, дым распространяется в сторону Канищева и Семчина. Очевидцы уточняют, что в воздухе ощущается запах жженого пластика.
Фото: Рязань. Происшествия