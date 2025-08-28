Рязань
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
1 час назад
335
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
3 часа назад
172
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 360
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 699
В Рязани на площади Соборной ограничат движение и стоянку транспорта 1 сентября
В Рязани на площади Соборной ограничат движение и стоянку транспорта 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Мера связана с празднованием Дня Знаний. Изменения коснутся участка дороги от дома № 8 до дома № 18 по площади Соборной с 11:00 до 18:00.

Рязанцев просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута и не парковать автомобили на указанных участках в обозначенный период.