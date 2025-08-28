В Рязани на площади Соборной ограничат движение и стоянку транспорта 1 сентября
В Рязани на площади Соборной ограничат движение и стоянку транспорта 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Мера связана с празднованием Дня Знаний. Изменения коснутся участка дороги от дома № 8 до дома № 18 по площади Соборной с 11:00 до 18:00.
Рязанцев просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута и не парковать автомобили на указанных участках в обозначенный период.