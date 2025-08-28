В Рязани на маршруте № 30 начал работу новый перевозчик

С 24 августа 2025 года на маршруте № 30М3 в Рязани начнет свою работу новый перевозчик — ООО «Рязаньтрансавто VIII». Об этом сообщили в телеграмме МЦУ Рязани. Стоимость проезда при безналичной оплате составит 31 рубль, а при оплате наличными — 33 рубля. Информация о тарифах размещена в салонах автобусов. Кроме того, на маршруте теперь можно использовать городскую транспортную карту с тарифным планом проездного билета. В посте уточняется, что маршрут № 30 является одним из самых востребованных в городе, соединяя микрорайон Горроща с Московским районом.

С 24 августа 2025 года на маршруте № 30М3 в Рязани начал свою работу новый перевозчик — ООО «Рязаньтрансавто VIII». Об этом сообщили в телеграмме МЦУ Рязани.

Стоимость проезда при безналичной оплате составит 31 рубль, а при оплате наличными — 33 рубля. Информация о тарифах размещена в салонах автобусов.

Кроме того, на маршруте теперь можно использовать городскую транспортную карту с тарифным планом проездного билета.

В посте уточняется, что маршрут № 30 является одним из самых востребованных в городе, соединяя микрорайон Горроща с Московским районом.

Фото: МЦУ Рязань