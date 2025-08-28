В Рязани мать засунула девочке телефон в рот и избила ее
Известно, что инцидент произошел 28 августа в Октябрьском районе. Ребенка госпитализировали. «Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
