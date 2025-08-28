В России призвали запретить исполнение песен иноагентов в публичных местах

Запрет на выступления и творчество иноагентов должен действовать по всей России, а не только в Крыму, заявил депутат Госдумы Николай Новичков. Об этом пишет «Абзац». Ранее спикер парламента Крыма Владимир Константинов рекомендовал муниципалитетам республики запрещать песни и другое творчество иноагентов на открытых уличных площадках. Новичков поддержал инициативу, предложив распространить ее на всю страну. По его словам, нужно приостановить ротацию творчества таких артистов в публичной сфере — на улицах, площадях, а также в теле‑ и радиоэфире. Депутат добавил, что возможен возврат артистов и их творчества только в случае, если признанные иноагентами исполнители со временем признают ошибки и изменят свое отношение к СВО.

