В Минпросвещения опровергли участие в разработке новой школьной формы
Фото: Сергей Савостьянов/ТАС