В Минпросвещения опровергли участие в разработке новой школьной формы

Министерство просвещения России не принимало участия в разработке макета новой школьной формы, которая вызвала широкий общественный резонанс, пишет NEWS.ru со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова. Он подчеркнул, что согласно действующему законодательству, школы имеют право самостоятельно определять фасон формы для своих учеников. Кравцов также опроверг информацию, появившуюся в СМИ, о том, что министерство рекомендует определенную школьную форму.

Кравцов также опроверг информацию, появившуюся в СМИ, о том, что министерство рекомендует определенную школьную форму. «Это абсолютно не соответствует действительности», — отметил министр, добавив, что речь идет о новых образцах одежды для мальчиков и девочек в бордовом и черном цветах, которые не являются обязательными для всех школ.

