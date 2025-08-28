В селе Дядьково произошла авария с мотоциклистом
В Дядьково произошло ДТП с мотоциклистом. Об этом сообщили в телеграм-канале «ЧП и ДТП Рязань». По словам автора поста, что авария произошла на повороте к улица Зеленая 23. Уточняется, что пострадавшего увезла машина скорой помощи.
Фото: ЧП и ДТП Рязань