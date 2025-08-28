Суд оштрафовал компанию «Яндекс» за непредоставление ФСБ доступа к «Алисе»

Мировой суд в Москве вынес решение о штрафе в размере 10 тысяч рублей для компании «Яндекс» за непредоставление ФСБ круглосуточного удаленного доступа к системе умного дома с голосовым помощником Алисой. Об этом пишет РИА Новости. Согласно официальным судебным документам, ФСБ направила в Роскомнадзор материалы проверки, указывающие на нарушение со стороны «Яндекса». Суд признал компанию виновной в административном правонарушении по части 1 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначил штраф за невыполнение законного предписания. В документах также отмечается, что Роскомнадзор направлял запрос информации о выполнении предписания, однако ответа от «Яндекса» не поступило.

