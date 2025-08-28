Рязанская прокуратура внесла представление Дирекции благоустройства города
Прокуратура Московского района Рязани внесла представление Дирекции благоустройства города. Об этом сообщила 28 августа пресс-служба областного надзорного органа.
Прокуратура проверила состояние подземного пешеходного перехода в районе «Институт МВД». Там обнаружили мусор, несанкционированные надписи на стенах и неисправные фонари.
Дирекция благоустройства города устранила недостатки.