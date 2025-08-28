Рязанская прокуратура успешно оспорила неправомерное формирование земельного участка

Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения лесного законодательства и выявила нарушение на территории Касимовского муниципального округа. Об этом сообщили в телеграме Волжской межрегиональной природоохранительной прокуратуры.
Установили, что гражданин неправомерно сформировал и поставил на кадастровый учет земельный участок, который практически полностью располагается на землях лесного фонда ГКУ РО «Нижне-Окское лесничество».
С целью устранения выявленных нарушений и возвращения земель лесного фонда в федеральную собственность прокурор обратился в суд.
Суд удовлетворил требования природоохранного прокурора в полном объеме, признав образование (формирование) земельного участка незаконным.
Фото: Волжская межрегиональная природоохранительная прокуратура