Рязанцам дали рекомендации по защите дач от краж
Правоохранители советуют оборудовать дом забором, воротами и замками, поставить видеонаблюдение и сигнализацию, которые можно задействовать в системе «умный дом» или использовать удаленно. Также дачникам следует создавать видимость своего присутствия, поддерживать общение с соседями, договориться с охраной, при ее наличии, и стараться периодически действительно посещать свой участок.
Рязанцам дали рекомендации по защите дач от краж после огородного сезона. Об этом написала пресс-служба УМВД по региону.
Правоохранители советуют оборудовать дом забором, воротами и замками, поставить видеонаблюдение и сигнализацию, которые можно задействовать в системе «умный дом» или использовать удаленно.
Также дачникам следует создавать видимость своего присутствия, поддерживать общение с соседями, договориться с охраной, при ее наличии, и стараться периодически действительно посещать свой участок.