Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 28
18°
Птн, 29
21°
Сбт, 30
27°
ЦБ USD 80.44 -0.09 28/08
ЦБ EUR 93.34 -0.03 28/08
Нал. USD 80.15 / 80.00 28/08 15:55
Нал. EUR 93.80 / 94.50 28/08 15:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
2 часа назад
508
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
4 часа назад
209
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 382
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 708
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
После налета дронов в Самарской области загорелся нефтезавод

После налета дронов в Самарской области загорелся нефтезавод. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

ЧП случилось на Куйбышевском НПЗ. На кадрах видно черный дым над предприятием. Власти не дали комментария по ситуации, однако официально сообщалось, что возгорание уже потушили.

Всего за ночь над регионом ликвидировали 21 БПЛА, рассказалгубернатор Федорищев. В аэропорту ввели ограничения на прием и выпуск самолетов, что привело к задержкам и отмене рейсов. Также из-за повреждения контактной сети были задержаны 6 пассажирских и 4 пригородных поездов.

«Массовая отмена рейсов из Самары в Москву. Никакой информации по причинам отмены рейса не дали, предположили рейс на 23:05 без альтернатив», — поделился собеседник изданияр.