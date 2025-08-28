После налета дронов в Самарской области загорелся нефтезавод

После налета дронов в Самарской области загорелся нефтезавод. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

ЧП случилось на Куйбышевском НПЗ. На кадрах видно черный дым над предприятием. Власти не дали комментария по ситуации, однако официально сообщалось, что возгорание уже потушили.

Всего за ночь над регионом ликвидировали 21 БПЛА, рассказалгубернатор Федорищев. В аэропорту ввели ограничения на прием и выпуск самолетов, что привело к задержкам и отмене рейсов. Также из-за повреждения контактной сети были задержаны 6 пассажирских и 4 пригородных поездов.

«Массовая отмена рейсов из Самары в Москву. Никакой информации по причинам отмены рейса не дали, предположили рейс на 23:05 без альтернатив», — поделился собеседник изданияр.