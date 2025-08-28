Песков ответил на вопрос о возможном воздушном перемирии с Украиной
Как отметил представитель Кремля, никаких договоренностей насчет возможного воздушного перемирия между Россией и Украиной не достигалось. Кроме того, Песков заявил, что РФ сохраняет заинтересованность в продолжении переговоров с Киевом. «Россия сохраняет свою заинтересованность в продолжении переговорного процесса с тем, чтобы именно политико-дипломатическими средствами достигнуть тех целей, которые перед нами стоят», — заявил он журналистам.
