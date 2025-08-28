Рязань
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
5 часов назад
685
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
7 часов назад
267
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 452
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 724
Павел Малков: в работе по развитию Касимовского округа уже есть ощутимый результат

Губернатор Павел Малков во время рабочей поездки в Касимовский округ встретился с главой муниципального образования Иваном Бахиловым. Разговор, в частности, шел о работе по созданию и расширению производственных мощностей, строительстве соцобъектов, вовлечении в оборот земель сельхозназначения, ремонте автодорог, закупке коммунальной техники, благоустройстве общественных территорий и повышении туристкой привлекательности округа.

«Город Касимов и округ в целом меняются в лучшую сторону. В округе хорошо развивается экономика, все предприятия показывают серьезную положительную динамику. Важно развиваться дальше, смотреть в будущее, понимать, где потенциальные точки роста. Понятно, что многое еще предстоит сделать. Но, главное, что уже есть ощутимый результат и четкий план на несколько лет вперед», — подчеркнул губернатор.

Вместе с Иваном Бахиловым он осмотрел территории, благоустроенные в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», в том числе, общественное пространство между на улице Советской. Там организовали освещение, сделали тротуары из брусчатки, беговые и велодорожки, площадки для занятий спортом, установили крытую трибуну, деревянную перголу, скамейки и урны.

«В Касимове появляется все больше благоустроенных пространств. Двигаемся системно, есть план на перспективу. Благодаря развитию экономики округа в местном бюджете появляются дополнительные возможности для благоустройства и решения других задач. Региональная, федеральная поддержка имеет большое значение. Касимов в этом году одержал победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. По нацпроекту „Инфраструктура для жизни“ город получит дополнительные средства», — сказал отметил глава региона.

Он добавил, что Касимов активно преображается, в том числе Торговые ряды и другие пространства. В ближайшее время заключат контракт на благоустройство центральной площади, уже в разработке проект на продолжение обустройства набережной.