Павел Малков: в работе по развитию Касимовского округа уже есть ощутимый результат

Губернатор Павел Малков во время рабочей поездки в Касимовский округ встретился с главой муниципального образования Иваном Бахиловым. Разговор, в частности, шел о работе по созданию и расширению производственных мощностей, строительстве соцобъектов, вовлечении в оборот земель сельхозназначения, ремонте автодорог, закупке коммунальной техники, благоустройстве общественных территорий и повышении туристкой привлекательности округа.

«Город Касимов и округ в целом меняются в лучшую сторону. В округе хорошо развивается экономика, все предприятия показывают серьезную положительную динамику. Важно развиваться дальше, смотреть в будущее, понимать, где потенциальные точки роста. Понятно, что многое еще предстоит сделать. Но, главное, что уже есть ощутимый результат и четкий план на несколько лет вперед», — подчеркнул губернатор.

Вместе с Иваном Бахиловым он осмотрел территории, благоустроенные в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», в том числе, общественное пространство между на улице Советской. Там организовали освещение, сделали тротуары из брусчатки, беговые и велодорожки, площадки для занятий спортом, установили крытую трибуну, деревянную перголу, скамейки и урны.

«В Касимове появляется все больше благоустроенных пространств. Двигаемся системно, есть план на перспективу. Благодаря развитию экономики округа в местном бюджете появляются дополнительные возможности для благоустройства и решения других задач. Региональная, федеральная поддержка имеет большое значение. Касимов в этом году одержал победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. По нацпроекту „Инфраструктура для жизни“ город получит дополнительные средства», — сказал отметил глава региона.

Он добавил, что Касимов активно преображается, в том числе Торговые ряды и другие пространства. В ближайшее время заключат контракт на благоустройство центральной площади, уже в разработке проект на продолжение обустройства набережной.