Малков заявил, что катается по Рязани на мотоцикле

Об этом он рассказал в ответ на комментарий о своем прыжке с парашютом в день ВДВ. Глава региона сравнил прыжок с парашютом с ездой на автомобиле. «Прыжки с парашютом — это вовсе не экстремальный вид спорта. Если заниматься под контролем, конечно же. Помимо обычных занятий спортом, я люблю проехаться на мотоцикле. Часто езжу по нашим дорогам, как по городу, так и по области. Кстати, сразу заметны все дорожные неровности» , — заметил губернатор.

Фото: скриншот прямого эфира в группе «Рязанская область» ВКонтакте.