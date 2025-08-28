Малков: проект благоустройства набережной в Касимове будет готов до конца года

Губернатор Павел Малков заявил, что проект благоустройства набережной в Касимове будет готов до конца 2025 года. Глава региона сделал это на своем прямом эфире 28 августа. Местный житель оставил комментарий с вопросом о благоустройстве набережной в Касимове, назвав пространство «лицом города». «Если город находится на реке, тем более на такой прекрасной как Ока, набережная должна быть. Вы правы, это — лицо города. В прошлом году начали благоустраивать „третий луч“ в Касимове, 250 метров набережной уже есть. Город уже делает проект для улицы Набережной. До конца года проект будет разработан, потом вместе будем искать средства для ремонта», — рассказал Малков.

