Малков посчитал, что Касимову не нужен «Вкусно и точка»

Касимовец задал вопрос по поводу открытия точки питания в городе. На это Малков сказал, что решение зависит от сети ресторанов. «Но точно ли это нужно в Касимове? Много в каких кафе мы были в Касимове, пробовал пиццу тут на улице Советской — очень вкусно, хотя и не очень полезно, наверное», — отметил губернатор.

Губернатор Павел Малков посчитал, что Касимову не нужен «Вкусно и точка». Об этом он сказал на своем прямом эфире 28 августа.

