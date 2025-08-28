Google ограничит установку приложений на Android из непроверенных источников

Google объявил о блокировке возможности установки приложений на смартфоны с операционной системой Android из непроверенных источников, пишет URA.ru со ссылкой на главного редактора портала Ferra.ru Евгения Харитонова. В компании объяснили, что такая мера направлена на борьбу с мошенничеством и распространением вредоносных программ. Ожидается, что ограничения вступят в силу в сентябре 2026 года в Индии, Бразилии, Таиланде и Индонезии, а с 2027 года они будут действовать и в остальных странах.

Это решение, как сообщил главный редактор портала Ferra.ru Евгений Харитонов, затронет в первую очередь геймеров, которые предпочитают избегать бесконечных донатов, ставших основным способом монетизации игр на платформе.

