Итоги года New
Публикации
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
5 часов назад
685
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
7 часов назад
267
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 452
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 724
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Общественный деятель Дмитрий Василец в разговоре с радио Sputnik объяснил, зачем глава киевского режима Владимир Зеленский разрешил выезд из страны украинцам до 22 лет. По его мнению, это пиар‑ход с единственной целью — «заполучить дополнительные голоса на предстоящих выборах». Василец добавил, что это вряд ли сработает, так как, по его словам, Зеленского и его команду якобы ненавидят по всей Украине, включая западные регионы. Он также утверждает, что без масштабных фальсификаций победить на выборах Зеленскому невозможно, несмотря на возможное использование административного ресурса.

