Эксперт обосновал решение Зеленского выпустить украинцев до 22 лет из страны

Общественный деятель Дмитрий Василец в разговоре с радио Sputnik объяснил, зачем глава киевского режима Владимир Зеленский разрешил выезд из страны украинцам до 22 лет. По его мнению, это пиар‑ход с единственной целью — «заполучить дополнительные голоса на предстоящих выборах». Василец добавил, что это вряд ли сработает, так как, по его словам, Зеленского и его команду якобы ненавидят по всей Украине, включая западные регионы. Он также утверждает, что без масштабных фальсификаций победить на выборах Зеленскому невозможно, несмотря на возможное использование административного ресурса.

