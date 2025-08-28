Бензин в Рязанской области в июле подорожал на 18,7%
В целом по России в июле оптовые цены производителей на бензин за месяц выросли на 13,8%, средние потребительские — на 1,4%. Заметнее всего топливо подорожало в Рязанской (+18,7%), Волгоградской (+24%), Тюменской (+21,4%) областях, а также в Республике Башкортостан (+17,1%). Снизились цены в Кемеровской области (-1,1%).
