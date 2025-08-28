29-летнего рязанца задержали за сбыт «синтетики»

В Касимове задержали 29-летнего молодого человека за сбыт «синтетики». Об этом 28 августа сообщила пресс-служба УМВД по региону.

По предварительной информации полиции, 29-летний рязанец в интернете нашел подработку, ему нужно было делать закладки. Злоумышленник отправился в Касимовский округ.

Его задержали полицейские. При досмотре в рюкзаке молодого человека обнаружили два больших контейнера с 48 свертками. Экспертиза установила, что в них хранилось более 48 граммов «синтетики».

Позже полицейские в трех местах Касимовского района нашли около шести граммов наркотика.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ, по которой грозит до 20 лет лишения свободы. Подозреваемого арестовали.