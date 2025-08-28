17-летняя рязанка разбилась после падения с мотоцикла
ДТП произошло 27 августа, примерно в 18:00, около дома № 13 по улице Победы в селе Захарово Михайловского района. По данным ГАИ, 17-летняя местная жительница двигалась на мотоцикле «Кайо Атлас», не справилась с управлением и упала с транспортного средства. В результате ДТП она пострадала. Подростка с полученными травмами доставили в медучреждение. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
