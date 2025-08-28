100-летняя рязанка успешно перенесла сложную операцию в ОКБ
Пациентка поступила в ОКБ с переломом бедренной кости. После обследования врачи провели женщине сложную операцию — остеосинтез чрезвертельного перелома штифтом с блокированием. Все прошло успешно. На 11-е сутки 100-летнюю пациентку выписали домой в удовлетворительном состоянии.
