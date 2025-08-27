Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 27
16°
Чтв, 28
18°
Птн, 29
22°
ЦБ USD 80.53 -0.15 27/08
ЦБ EUR 93.37 -1.09 27/08
Нал. USD 80.01 / 80.00 27/08 11:55
Нал. EUR 94.10 / 94.77 27/08 11:55
Новости
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
3 795
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 546
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
2 496
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 553
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Житель Сасова стал жертвой телефонных мошенников, потеряв почти 3 млн рублей
30‑летний житель Сасова стал жертвой телефонных мошенников и лишился почти 3 млн рублей. Ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником налоговой, и сообщил о попытке оформить кредит на его имя. Мошенник убедил оформить займ на максимальную сумму и перевести деньги на «безопасные счета», пообещав вернуть их позже. Мужчина оформил кредит более 1,8 млн рублей и перевел эти средства через банкомат, добавив свои сбережения в 1 млн рублей. Только после операции он понял, что был обманут. По факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество), ведется расследование.

30-летний житель города Сасово оказался в числе жертв телефонных мошенников, лишившись почти трех миллионов рублей.

Мужчина получил звонок от неизвестного, который представился сотрудником налоговой инспекции и сообщил о попытке оформления кредита на его имя.

Злоумышленник убедил потерпевшего оформить заем на максимальную сумму, чтобы «исчерпать» кредитный лимит и предотвратить действия предполагаемых мошенников. Он посоветовал перевести полученные средства на «безопасные счета», обещая вернуть деньги позже.

В результате сасовец оформил кредит на сумму более 1 миллиона 800 тысяч рублей и перевел эти средства через банкомат, добавив к ним свои личные сбережения в размере 1 миллиона рублей. Только после завершения операции он осознал, что стал жертвой обмана.

В настоящее время следственные органы уже возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество) и проводят расследование данного инцидента.