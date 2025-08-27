Житель Сасова стал жертвой телефонных мошенников, потеряв почти 3 млн рублей

30-летний житель города Сасово оказался в числе жертв телефонных мошенников, лишившись почти трех миллионов рублей.

Мужчина получил звонок от неизвестного, который представился сотрудником налоговой инспекции и сообщил о попытке оформления кредита на его имя.

Злоумышленник убедил потерпевшего оформить заем на максимальную сумму, чтобы «исчерпать» кредитный лимит и предотвратить действия предполагаемых мошенников. Он посоветовал перевести полученные средства на «безопасные счета», обещая вернуть деньги позже.

В результате сасовец оформил кредит на сумму более 1 миллиона 800 тысяч рублей и перевел эти средства через банкомат, добавив к ним свои личные сбережения в размере 1 миллиона рублей. Только после завершения операции он осознал, что стал жертвой обмана.

В настоящее время следственные органы уже возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество) и проводят расследование данного инцидента.