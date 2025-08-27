Во Владимире задержали мэра по подозрению в связи с «кладбищенской мафией»
Во Владимире задержали мэра Дмитрия Наумова, сообщили АиФ и «Зебра ТВ» со ссылкой на источники. По информации телеканала, Наумова, вероятно, подозревают в связях с членами ранее задержанной преступной группы, известной как «кладбищенская мафия». В администрации города телеканалу ответили, что официальных комментариев по этому вопросу пока нет. Дмитрий Наумов занимает пост мэра Владимира с ноября 2022 года.
