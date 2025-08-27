За ночь над российскими регионами сбили 26 украинских БПЛА
За прошлую ночь над российскими регионами уничтожили 26 украинских БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. 15 дронов уничтожили над Ростовской, 4 — над Орловской, 3 — над Белгородской, по 2 — над Брянской и Курской областями.
За прошлую ночь над российскими регионами уничтожили 26 украинских БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
15 дронов уничтожили над Ростовской, 4 — над Орловской, 3 — над Белгородской, по 2 — над Брянской и Курской областями.