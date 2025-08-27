Волки попали в фотоловушки Окского заповедника
Волки попали в фотоловушки Окского заповедника. Об этом сообщил Telegram-канал природной зоны.
Снимки сделаны на трех разных локациях. По данным портала, чтобы определить, одна и та же это стая или разные, специалисты определяют расстояние между местами съемок и время, в которое животные попали в кадр.
«Учитывая, что средняя скорость движения волков при переходах — около 8 км/час, это вполне может быть одна стая, энергично обходящая свой участок обитания», — поделилась старший научный сотрудник Панкова.
Фото: Telegram-канал Окского заповедника.