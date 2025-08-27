В рязанском селе горел жилой дом
Пожар случился 26 августа в селе Столпцы Старожиловского района на улице Новой. Информация на пульт диспетчера поступила в 23:57. Горела комната в доме. В 00:30 пожар полностью потушили. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причину и ущерб установят специалисты.
В рязанском селе горел жилой дом. Об этом сообщает ИД «Пресса».
