Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 028
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 599
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
2 550
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 604
В Рязанской области стартовала прививочная кампания против гриппа
Первая партия вакцин, включающая более 100 тысяч доз, уже поступила в медучреждения. Среди них препараты «Совигрипп» и «Флю-М» для взрослых, а также «УльтриксКвадри» для детей и беременных женщин. Всего в Рязанскую область планируется поставить 418 790 доз вакцин. На данный момент уже привились 6 507 человек: 6 281 ребенок и 226 беременных женщин. Вакцинация проводится бесплатно в поликлиниках по месту жительства и мобильных пунктах. Специалисты рекомендуют сделать прививку до начала сезонного роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, чтобы организм успел сформировать полноценный иммунитет.

