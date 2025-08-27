В Рязанской области стартовала прививочная кампания против гриппа
Первая партия вакцин, включающая более 100 тысяч доз, уже поступила в медучреждения. Среди них препараты «Совигрипп» и «Флю-М» для взрослых, а также «УльтриксКвадри» для детей и беременных женщин. Всего в Рязанскую область планируется поставить 418 790 доз вакцин. На данный момент уже привились 6 507 человек: 6 281 ребенок и 226 беременных женщин. Вакцинация проводится бесплатно в поликлиниках по месту жительства и мобильных пунктах. Специалисты рекомендуют сделать прививку до начала сезонного роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, чтобы организм успел сформировать полноценный иммунитет.
