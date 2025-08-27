Рязань
Инцидент произошел около восьми часов вечера 25 августа в пяти километрах от Пронска со стороны Рязани. Отмечается, что на дорогу вышли мама-лосиха с двумя детенышами. Водитель большегруза Mercedes в этот момент двигался по трассе и не успел затормозить. Под колесами погиб один лосенок. Как рассказал руководитель Пронской ветстанции, погибшему животному на вид было шесть-семь месяцев. Он прибыл на место ДТП вместе с другими службами, чтобы убрать тушу с дороги и утилизировать ее. Уточняется, что после происшествия автомобиль получил механические повреждения, водитель не пострадал.

В Рязанской области насмерть сбили перебегавшего дорогу лосенка. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Инцидент произошел около восьми часов вечера 25 августа в пяти километрах от Пронска со стороны Рязани.

Отмечается, что на дорогу вышли мама-лосиха с двумя детенышами. Водитель большегруза Mercedes в этот момент двигался по трассе и не успел затормозить. Под колесами погиб один лосенок.

Как рассказал руководитель Пронской ветстанции, погибшему животному на вид было шесть-семь месяцев. Он прибыл на место ДТП вместе с другими службами, чтобы убрать тушу с дороги и утилизировать ее.

Уточняется, что после происшествия автомобиль получил механические повреждения, водитель не пострадал.