В Рязанской области насмерть сбили перебегавшего дорогу лосенка

Инцидент произошел около восьми часов вечера 25 августа в пяти километрах от Пронска со стороны Рязани. Отмечается, что на дорогу вышли мама-лосиха с двумя детенышами. Водитель большегруза Mercedes в этот момент двигался по трассе и не успел затормозить. Под колесами погиб один лосенок. Как рассказал руководитель Пронской ветстанции, погибшему животному на вид было шесть-семь месяцев. Он прибыл на место ДТП вместе с другими службами, чтобы убрать тушу с дороги и утилизировать ее. Уточняется, что после происшествия автомобиль получил механические повреждения, водитель не пострадал.

