В Рязани завершили работу над муралом по картине «Косцы»
Масштабная копия работы народного художника СССР Виктора Иванова появилась на фасаде дома рядом с Рязанской ВДНХ. Картина нанесена с использованием технологии «урбан-фреска» художника-урбаниста Олега Лукьянова. По словам главы региона, место для нового мурала выбрали неслучайно. В этом году исполняется 70 лет с момента создания Рязанской ВДНХ, посвященной трудовым достижениям земляков. Как отметил Малков, планируется, что тематические картины появятся и на других зданиях Рязани.
Новый мурал по картине «Косцы» украсил маршрут «Рязань пешеходная». Об этом сообщил губернатор Павел Малков 27 августа в соцсетях.
Напомним, о создании мурала на улице Свободы сообщалось 21 августа.