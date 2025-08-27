В Рязани закроют движение транспорта на улице Электрозаводской
Движение транспорта на улице Электрозаводской у дома № 54а закроют с 12:00 27 августа до 24:00 30 августа из-за аварийного ремонта теплотрассы. На время проведения работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Администрация города призвала водителей учитывать информацию при планировании маршрута.
