В Рязани горел легковой автомобиль
26 августа в Рязани на улице Чкалова горел легковой автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Рязанской области. Сообщение о пожаре поступило в 13:20. Возгорание тушили 5 человек и 2 единицы техники. Площадь пожара составила 1 метр квадратный. Уточняется, что в результате машина была повреждена огнем.
