В Ростове-на-Дону из-за падения БПЛА взрыв и пожар произошли на крыше дома
В Ростове-на-Дону из-за падения БПЛА взрыв и пожар произошли на крыше четырехэтажного дома. Об этом 27 августа сообщил и. о. губернатора региона Юрий Слюсарь в своих соцсетях.
По его словам, силы ПВО уничтожили 10 беспилотников в Таганроге, Чертковском и Миллеровском районах Ростовской области.
Из-за падения БПЛА на крышу жилого дома в Ростове-на-Дону произошел пожар на площади 250 квадратных метров.
Возгорание локализовано, пострадавших нет, сообщил врио губернатора.
