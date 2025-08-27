В России предложили создать программу «Кешбэк за здоровье»

Инициатива разработала организация «Зов народа», которая направила соответствующее предложение в Правительство РФ и Госдуму. Федеральная программа будет называться «Кешбэк за здоровье». Ее суть заключается в предоставлении гражданам бонусов при подтверждении, что они не употребляют спиртное и никотин. Заверить это можно в справке от нарколога или терапевта. Возможные меры поддержки включают налоговые вычеты, льготные кредиты, увеличенные проценты по вкладам, а также скидки на ОСАГО и каско при сотрудничестве с банками и страховыми компаниями.

В России предложили создать систему поощрений для граждан, отказавшихся от алкоголя и табака. Об этом пишет Life.ru.

Финансировать проект хотят за счет акцизных сборов от продажи алкоголя и табачных изделий, а также из средств национального проекта «Укрепление общественного здоровья». Авторы инициативы считают, что такая система станет стимулом для ведения здорового образа жизни.